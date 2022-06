Šveitsi teadlased: rinnavähk levib organismis une ajal

Uuringus, milles osales laborihiiri ja 30 rinnavähiga patsienti, avastasid teadlased, et kui keha magab, tekitab vähkkasvaja oluliselt rohkem pahaloomulisi rakke, mis ringlevad läbi veresoonte ja moodustavad metastaase – uusi kasvajaid teistes elundites.

Veelgi enam, öösel emakasvajast väljuvatel rakkudel on võime palju kiiremini jaguneda kui päeval tekkinud rakkudel ja seetõttu on „öistel“ rakkudel suurem potentsiaal metastaaside tekkeks.

Uurijad jõudsid järeldusele, et seda protsessi juhivad hormoonid, mis reguleerivad organismi ööpäevaseid rütme, nagu melatoniin, testosteroon ja glükokortikosteroidid.

Teadlased leidsid ka, et biopsia (rakkude ja kudede laboriuuringu) tulemused sõltusid kellaajast, millal proovid võeti. Selgus, et hommikul, pärastlõunal ja õhtul võetud vere- ja kasvajakudede proovides on pahaloomulisi rakke erineval hulgal.