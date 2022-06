FOTO | Avastati maailma suurim bakter: see on ripsmepikkune ja ei sarnane ühelegi teisele

Sellised bakterid kuuluvad gammaproteobakterite Thiomargarita magnifica hulka. See on 5000 korda suurem kui enamik baktereid ja 50 korda suurem kui kõik teised teadaolevad hiidbakterid.

Sellest ajast alates on ebatavalist organismi uuritud fluorestsentsi, röntgenikiirguse, elektronmikroskoopia ja genoomi järjestamise abil, et teadlased saaksid kinnitada, et tegemist on hiiglasliku üherakulise bakteriga.

Enamiku bakterite teine ​​omadus on see, et nende suurus peab kahekordistuma, et paljuneda pooldumise teel. Leitud T. magnifica eraldab lihtsalt väikese osa endast, et luua tütarrakk.