Kauaaegne Putini tuumakohvri kandja leiti Moskvast kuulihaavaga peas

Venemaa „tuumakohver“ kannab koodnimetust Tšeget. See „toetab kõrgete valitsusametnike vahelist suhtlust sel ajal, kui nad otsustavad tuumarelva kasutamise üle, ning on omakorda ühendatud Kazbeki spetsiaalse sidesüsteemiga, mis hõlmab kõiki strateegilise tuumarelva juhtimise ja kontrolliga seotud üksikisikuid ja asutusi. Tavaliselt eeldatakse, kuigi seda ei teata kindlalt, et tuumaportfellid on antud lisaks presidendile ka Vene Föderatsiooni kaitseministrile ja kindralstaabi ülemale.