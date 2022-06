Kurioosum: kindlustus peab Hyundai tagaistmel seksinule miljoneid maksma

Sellised kurioosumid on (õnneks) võimalikud vaid USA-s, mistap Eestis nii lõbusalt miljonäriks saada ei saa, selle asemel soovitavad arstid kasutada seksimise ajal kaitsevahendeid. HPV viirus on üks loll loom, tekitab muuhulgas ka emakakaelavähki. Isegi kui sa saaksid valuraha, mis sa sellega surnult teeksid!?

Kurioosne lugu ise on lühidalt järgmine: tutvus naisterahvas meesterahvaga. Tutvus läks üle lähitutvuseks ja et teineteisest paremat ülevaadet saada, astuti mehe Hyundai tagapingil kirglisesse vahekorda.

Vahekord oli kaitsmata ja naine hankis omale papilloomviiruse – üsna levinud haigus, mida seksimisega saab. Paraku teatud juhtudel ka ohtlik. Oraalseksi ajal saadud HPV võib panna kõris pahaloomulised rakud vohama, seal allpool on oht igasugu muudeks jõledusteks.

Loo teine osapool, autojuht, naist HPV-viiruse kandmisest ei teavitanud: ja isegi kui ta teadis, et tal viirus on – kohtus oli see võimalus arutluse all – ei osanud ta aimata, mis jama see partnerile kaasa tuua võib.

Naine, saanud tervisekontrollis oma nakatumisest teada, esitas kindlustusfirma Geico vastu hagi. Praeguseks on kaks kohtuastet otsustanud, et kannatanul on õigus saada 5,2 mln dollarit hüvitist.

Loo võti: kindlustuse kindlustus

Ehkki lugu juhtus USA-s, jääb ikkagi mõistatuseks, kuidas tagaistmel seksimine sunnib kindlustusfirmat selle tagajärgede eest miljoneid maksma?

2014. aasta Hyundai Genesisel oli nii Geicost võetud nii sõidukikindlustus kui ka laiendatud kindlustuskaitse, mis võimaldas hüvitada autoga kaudselt seotud kahjud ja kaudselt seotud kahjude õigusabikulud.

Vähetõenäoline, et kindlustusfirma lepingut sõlmides ette oskas näha, kui laastav ning laiaulatuslik mõju võib olla ühel mh sugulisel teel edasiantaval papilloomviirusel preemiafondile. Kahes kohtuastmes on otsus jäänud samaks: tuleb maksta, sest tagaiste, millel nakatuti, paiknes kindlustatud Hyundais.

Nad olid selle hästi läbi mõelnud