103. aastat võidust Võnnu all: Eesti rahvas jälgis parunite kandade välkumist suure rõõmuga

Eestlaste 20. sajandi ajaloos on märgilisi hetki olnud mitmeid, kuid riigi- või rahvuspühana tähistatakse neist vaid kolme, omariikluse kättevõitmisega seotut. Eesti Vabariigi aastapäeva – Iseseisvuspäeva – ja Taasiseseisvumispäeva kõrval on tähtpäevaks veel Võidupüha. Mis ikkagi 23. juunil 1919. aastal täpsemalt toimus ja miks see meie rahvale tänini oluline on?