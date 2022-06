Seda, et Ukraina on suurem riik kui Eesti, teavad kõik. Eesti pindala on 45 339 km² ja ilmselgelt on see tükk maad väiksem kui Ukraina, mille pindala on suisa 603 628 km². Ukraina on suuruselt 45. riik maailmas ja suurim tervikuna Ida-Euroopas asuv riik.