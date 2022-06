„Klaaspoisi“ luud võivad murduda kõige väiksema puudutuse peale: aastas on tal üle kaheksa luumurru

Rohit ise unistab lauljaks saamisest ja usub, et haigus ei saa tema eesmärgi saavutamisel takistuseks. Maailmas ei ole praegu osteoporoosi ravi, kuid selle diagnoosiga inimesed saavad ravi, et kaitsta ja tugevdada oma luid. Osteoporoos on seisund, mille korral luude tihedus on vähenenud, luudesse on tekkinud poorid, luukude on muutunud õhemaks ja luud on muutunud hapramaks. Indias on selle diagnoosiga inimesi üle 50 miljoni, kuid nagu sellele haigusele omane, ähvardab see siiski pigem vanemaid inimesi.