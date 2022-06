INTERVJUU | Sõjaekspert: Ukraina on kaotanud poole oma relvastusest, sõja tulemuse otsustab lääne abi

Ukraina mobilisatsioonireservist piisab vaatamata suurtele kaotustele, et vähemalt aasta vastu pidada. Kuid sõja tulemuse otsustab lääne relvaabi Ukrainale.

2014. aastast teame, et Donbassis on eriline strateegiline tähtsus Slovjanski linnal. Miks käivad praegu põhilised lahingud hoopis Sjevjerodonetski linna ümber ja milline tähtsus sellel linnal Venemaa jaoks on?