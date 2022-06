Uuring: autojuhid ja ratturid üksteist ei mõista, tsiklistid on aga pidevas raevus

Liikleja rolle saab vahetada vastavalt olukorrale, ent äsjane uuring kinnitab, et meie tavapärane arhetüüp – on see siis jalakäija või traktorijuht või midagi muud – kinnistub, ja näiteks autojuht ratta seljas istudes teeb oma otsuseid (pigem) autojuhi seisukohast lähtuvalt. Harjumuse jõud on suur!