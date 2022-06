Kiilakatele võib tuua leevendust artriidirohi: USAs sai „rohelise tule“ esimene kiilanemisvastane ravim

USA ravimiamet FDA on pärast edukaid katsetusi veendunud tavaliselt artriidi raviks kasutatava preparaadi võimes stimuleerida juuste kasvu ja on valmis andma baritsitiniibile „rohelist tuld“ kiilaspäisuse raviks. See muudab ravimi esimeseks FDA poolt heaks kiidetud süsteemseks juuste väljalangemise raviks.

Baritsitiniib on reumatoidartriidivastane ravim, mis on pälvinud teadlaste tähelepanu, kes uurivad teise autoimmuunhaiguse alopeetsia areata ravimeetodeid. See haigus puudutab USAs igal aastal rohkem kui 300 000 inimest ja põhjustab juuste väljalangemist, kuna immuunsüsteem asub ründama juuksefolliikuleid. Teadlaste hüpotees põhines antud ravimi võimel katkestada folliikuli kahjustuse signaaliteed. Katsed 1200 osalejaga näitasid, et kolmandikul neist õnnestus juukseid kasvatada tänu 4 milligrammi ravimi igapäevasele manustamisele. 2-milligrammine annus parandas juuksepiiri peaaegu viiendikul patsientidest.

Ravim, mida farmaatsiahiid Eli Lilly turustab kaubamärgi Olumiant all, vastab FDA ohutus- ja tõhususjuhistele, kui seda kasutatakse kogu keha jaoks, mitte konkreetsetele piirkondadele. Ravim on saadaval annustes 1, 2 ja 4 milligrammi päevas, sõltuvalt vajadusest.

Olumiant on JAK-i inhibiitor, mis blokeerib ensüümide aktiivsust ja seda ei soovitata kasutada koos teiste seda tüüpi ravimitega. Kõrvaltoimete hulka kuuluvad hingamisteede infektsioonid, peavalu, akne ja kehakaalu tõus. Väärib märkimist, et 2,2% osalejatest katkestas ravi just kliiniliste uuringute käigus tekkinud kõrvaltoimete tõttu.

Täna teab avalikkus alopeetsiast vähe, kuid Olumianti heakskiit võib paljudele patsientidele lootust anda.