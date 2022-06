India mees vahetab haruldase haiguse tõttu iga nädal nahka

25-aastane Majibar Malik põeb erütrodermiat, mis on tõsine ja eluohtlik nahapõletik. Seda haigusseisundit iseloomustab punane, ketendav nahk ja seda tuntakse rahvasuus „punase mehe“ sündroomina. Mehe sõnul panid arstid tal diagnoosi juba paar päeva pärast sündi.

Igal nädalal ajab Madjibar endalt sõna otseses mõttes maha surnud naha, mis on sellisele haigusele omane. Lisaks on india mehel oma eripära tõttu ühiskonnas sageli probleeme. Maliku sõnul ei lõpetanud ta isegi kooli, teised lapsed kartsid teda, nimetades teda maoks.

Kuid vaatamata probleemidele püüab mees mitte alla anda ja peab end tavaliseks inimeseks. Teda toetavad perekond ja sõbrad, mis võimaldab tal end hästi tunda. Malik on viimasel ajal alustanud oma vlogi pidamist, kus näitab oma igapäevaelu ja -tegemisi.

Erütrodermia on põletikuline nahahaigus, millega kaasneb punetus ja ketendus, mis mõjutab peaaegu kogu nahapinda. See mõiste kehtib, kui kahjustatud on 90% või rohkem nahast. Selliseid juhte esineb kord või kaks 100 000 inimese kohta.