Ulmelised arvud: Vene kaitseministeerium raporteerib, et on hävitanud rohkem lennukeid, kui Ukrainal on

Samas on näiteks teada, et 2022. aasta alguse seisuga oli Ukraina õhuväel kokku 187 lahingu- ja transpordilennukit, seega väidab Venemaa kaitseministeerium, et on hävitanud rohkem lennukeid, kui ukrainlastel oli. Venemaa ja Ukraina kaotusi dokumenteeriva blogi Oryx järgi on tõendatav 28 Ukraina lennuki kaotus sõja algusest: seitse MiG-29 hävitajat, neli Su-27 hävitajat, üheksa Su-25 ründelennukit, neli Su-24 ründelennukit, üks Il-76 transpordilennuk ja kaks An-26 transpordilennukit. Sellele lisandub üks hävitaja, mille rusude põhjal pole tuvastatav, kas see on MiG-29 või Su-27.