FORTE PODCAST | Kütusefirmade hirmus ennustus räägib 2,5-eurosest bensiiniliitrist - soovitus on leppida ja harjuda

Mart Raamatu selge seisukoht on, et selleks on aktsiisimäärade langetamine miinimumini, nagu seda on teinud väga paljud teised Euroopa Liidu riigid. „See toob selge võidu tanklas. See hoiab ära piirikaubanduse. Ja see aitab abivajajatel valu üle elada - haav tuleb kinni saada,“ leiab Raamat ja märgib, et inimesed kasutavad oma jalgu sihtotstarbeliselt liiga vähe.