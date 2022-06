KUULA | „Istmesoojenduse“ 124. osa: emissioonikaubandusest liikluses asja ei saa?

Euroopa Parlamendist saadeti tagasi Fit for 55 kliimapaketi maanteeliiklust puudutava emissioonikaubanduse osa; Elon Musk kohtub seoses Twitteri omandamise plaaniga lähiajal kõigi firma töötajatega; USA suurimate eksportijate hulka on aga jõudnud üks ootamatu autofirma.

Nädala proovisõiduauto oli Ford Mustang Mach-E, nädala automõte aga on seotud süsinikkeraamiliste piduritega – Veli väidab, et need sobivad vaid poosetamiseks ja jutuaineks, aga mitte rajale. Miks see nii on?