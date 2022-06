GALERII | Hollandi firma esitles päikesepatareidega töötavat sõiduautot Lightyear 0

Hollandi ettevõte Lightyear teatas, et on suurendanud oma töötajate arvu 500 inimeseni ja sõlminud lepingud saja töövõtjaga oma Lightyear 0 elektriauto masstootmise käivitamiseks. Sellel on 60 kWh aku, mis tagab 625 km läbisõidu, mis on 4% rohkem kui Tesla oma 82 kWh akuga.