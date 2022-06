Lõuna-Carolina ülikooli teadlased avastasid, et stress kiirendab immuunsüsteemi vananemist, suurendades potentsiaalselt vähiriski, südame-veresoonkonna haigusi ja viirusnakkuste põdemise raskust. Uuringu tulemused avaldati teadusajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences.