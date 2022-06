Dacia uuendab logo

Brändi uue identiteedi tugevaks tunnuseks on iluvõre keskosas asuv valge ümberkujundatud Dacia Link embleem. Minimalistlike joontega „D“ ja „C“ moodustavad uue embleemi, mis peegeldab disaini jõulist lihtsust. Dacia Link on nii ära tuntav ükskõik mis distantsilt. Embleem on ka iga ratta ilukilbi keskel.