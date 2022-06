Tele2 toob interneti kodudesse valguskiirusel

Tele2 püsiinterneti suurimaks eeliseks on uus tehnoloogia. Toome valguskaabliga interneti kodudesse valguskiirusel, mis tähendab suuremat ja stabiilsemat kiirust. Samuti on meie spetsialistid hoolega välja valinud parimad seadmed, et igapäevane interneti kasutamine oleks kiire ja muretu.

Mis on teenuse hinna sees?

Tele2 pakub kõige mõistlikuma hinnaga teenust ja muret ei pea tundma ka interneti paigaldusega seotud lisatasude pärast. Lisaks sellele, et meie paketid on suurimate telekomifirmade võrdluses kõige soodsamad, ei lisandu Tele2 lahenduste hinnale paigaldus- ega liitumistasusid, samuti on lõpphinnas võimekas ruuter. Ainus, mis meist ei sõltu, on võrgu liitumistasu, kuid seda on meie kaudu võimalik tasuda ka osamaksetena.

Kuidas aru saada, kas püsiühendus on kodus olemas?

Püsiühendus on internetiühendus, mis jõuab kodudesse kaabliga. Lihtsaim võimalus selle olemasolu kontrollimiseks on vaadata oma teenusepakkuja arvel olevat infot, kust on näha, milliste teenuste eest igakuiselt maksad. Teine võimalus on oma kodus ringi vaadata: mobiilse ühenduse puhul on ruuter ühendatud vaid elektrijuhtmega, aga kui ruuter on lisaks elektrivõrgule ühendatud kaabliga, on tegemist püsiühendusega.

Mis peab kodus olema, et püsiühendusega liituda?

Selleks et Tele2 valguskaabli püsiühendust kasutada, peab kodu olema ühendatud kas Tele2 või mõne meie partneri võrguga. Ehkki oleme ehitanud palju ühendusi Tallinnas nii ärimajadele kui ka uusarendustesse ning jätkame sellega, jõuab suurem osa Tele2 püsiinternetist Eestimaa kodudesse tänu meie headele koostööpartneritele. Meie suurim partner on Enefit, kes ehitab Eestis operaatorineutraalset võrku.

Kui palju maksab Tele2 lahendus?