Eesti digiriigi tahmane pale – ainuüksi riigiametite arvutite jalajälg on võrdne 5555 diiselauto pideva ringikärutamisega

„Me oleme jõudnud sellise tulemuseni, et Eesti riigiasutustes kasutatavate töökohaseadmete kogu keskkonna jalajälg nende kuueaastase elutsükli jooksul on kusagil 26 000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti. Kolmveerand sellest kogusest tekib masinate tootmisel, umbes veerand sellest, et me neid kasutame, ja ülejäänud väike osa tekib transpordi, pakendite, müügi ja jäätmekäitluse käigus,“ ütles täna ennelõunal uuringu tulemusi tutvustanuid Ernst&Young Eesti juhtivkonsultant Raivo Ruusalepp.