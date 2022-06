Saksa relvatööstushiiu juht: Ukraina küsitud soomukid oleksid kas või täna kohal kui Scholz lubaks

Pappergeri sõnul on lähetamiseks valmis juba vähemalt viis lahingumasinat. Üleüldse on ettevõttes moderniseerimisel praegu 100 jalaväe lahingumasinat. „Käimas on 100 jalaväe lahingumasina Marder remont, esimesed masinad on valmis. Millal ja kuhu need kohale toimetada, otsustab föderaalvalitsus,“ kinnitas ta.