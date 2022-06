Maailmakuulus popstaar Justin Bieber teatas ühismeedia vahendusel, et teda on tabanud Ramsay-Hunt'i sündroom, mistõttu on pool tema näost halvatud. Lauljat tabanud viirushaigust iseloomustab intensiivne kõrvavalu, lööve kõrva ja suu piirkonnas ning näonärvide mööduv või halvemal juhul püsiv halvatus.