Tehnoloogiaanalüütik: tulevikus palkavad tööandjad „digikaksikuid“, et inimestele mitte palka maksta

Juba nende välimus on tohutu järelemõtlemise koht ja seotud eetiliste kaalutlustega, sest meie endi mõtlev koopia võib olla tööandjatele kasulik, rõhutas Enderle. Enderle märkis, et digikaksiku loomine viib aja jooksul selleni, et ettevõtted hakkavad neid palkama, et mitte inimestele palka maksta. Tema sõnul saavad esimesed sellised „digiinimesed“ üheks metaversumi läheneva ajastu määravaks postulaadiks.

Mis on digitaalsed kaksikud?

BBC järgi on digikaksik inimese täpne koopia füüsilises maailmas, mille eesmärk on aidata kaksiku pärisversiooni ja anda pärisversioonile tagasisidet.

Hiljuti ennustas Nokia juht Pekka Lundmark, et aastaks 2030 on olemas metaversumi ideele lähedane tehnoloogia digitaalsete kaksikute loomiseks. Kuid ta selgitas, et selleks on vaja teistsuguse mahuga arvutusvõimsust kui see, mida inimkond praegu kasutab.