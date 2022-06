Soomes käivitatakse täna Euroopa võimsaim superarvuti LUMI – jõudlus justkui 1,5 miljonil sülearvutil

LUMI teoreetiline arvutusvõimsus on enam kui 550 petaflopsi ehk 550 kvadriljonit arvutust sekundis. See vastab 1,5 miljoni uusima sülearvuti kogujõudlusele.

„LUMI ei ole üksnes teadlaste ja ülikoolide töövahend. Tänapäeval kasutatakse superarvuteid laialdaselt kõigis tööstusharudes, kus tegeldakse andmeanalüüsi ja simulatsioonidega. Tänu suurele arvutusvõimsusele on võimalik oluliselt vähendada tootearendusele kuluvat aega ja raha ning pakkuda suurema lisaväärtusega tooteid ja teenuseid. Kuni 20% kogu LUMI ressursist on mõeldud kasutamiseks ettevõtetele, et toetada nende teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni. Seega avab LUMI Eestile enneolematuid tehnoloogilisi võimalusi, mis aitavad viia meie teaduse ja ettevõtluse konkurentsivõime uuele tasemele,“ selgitas Eesti teadusarvutuste infrastruktuuri tegevjuht Ivar Koppel.