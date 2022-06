JÄÄ HÜVASTI | Internet Explorer sureb ülehomme

Legendaarne veebilehitseja nägi ilmavalgust 1995. aastal operatsioonisüsteemi Windows 95 lisapaketi osana. Seega on Internet Explorer surres 27-aastane.

Microsoft on loonud IE kõrvale ka uue lehitseja nimega Edge, millele on sisse ehitatud ka Internet Exploreri režiim, et kasutajad pääseksid ligi vanadele IE-põhistele veebisaitidele ja rakendustele. IE uuenduste väljaandmine lõpetati juba 2016. aastal.