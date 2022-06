Proovisõit: Renault Megane E-Tech - viimaste aastate üks põnevamaid autosid üldse

Käigukangi viimine roolisamba taha (paha on see, et heal mitmel korral panin käiguvahetamise asemel tööle kojamehed) on teinud ruumi 7-liitrisele panipaigale. Samuti on kaks täiendavat kohta topsihoidjate jaoks - kõikvõimalike asjade panemiseks on kahe istme vahelisel alal muljetavaldavalt palju ruumi. Lisaks on 3-liitrine panipaik keskse käetoe all, mida saab 55 millimeetri võrra nihutada.