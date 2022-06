FOTOD ja VIDEOD | Sügisel jõuab turule Nissan Juke uus ja veelgi ökonoomsem versioon – meie viskasime masinale pilgu peale juba praegu

Seni ametlikult veel tootmiseelse mudeli esindajad olid sel nädalal Lõuna-Poola linna Krakowisse Saksamaalt kohale toodud ning ajakirjanikel võimaldati nendega terve päeva ümbruskonna külade vahel ringi vurada.

Esimese asjana asud muidugi otsima erinevusi põhimudeliga. Käimegi põhinäitajad üle.

Välimuselt see kupee crossover eriti muutunud polegi, aga kohendusi siiski on. Lisandunud on näiteks täiesti uus värv Magnetic Blue, mis on ühtlasi hübriidi põhivärv. Lisaks tekkisid külgedel ja taha sildid „hybrid“, Nissani enda logo on saanud elektrilise varjundi, uuenenud on esivõre disain ning ka 19-tollised rattad on saanud edasiarenduse.

Kui nüüd uuendusi puudutab, siis need on märksa kapitaalsemad. Esiteks tuleb öelda „hüvasti!“ DCT7 automaatkäigukastile – selle asemel on nüüd mitmerežiimiline hübriidkäigukast, milles neli käiku bensiinimootori jõuülekandeks ja lisaks kaks käiku elektrimootorile, laenatud on see Nissani suure sõbra Renault mudelilt Captur (nagu ka generaator). Kokku seega kuus käiku. Muudatus oli vajalik bensiini- ja elektrimootori sujuva koostoimimise tagamiseks. Kusjuures 1. käik on alati elektriline ja sellega saab sõita kuni kiiruseni 55 km/h.

Testsõitude põhjal on see minu hinnangul ka peamine nähtus, millega Nissan võiks veel tööd edasi teha – masin kipub rahulikult kiirendades ja 50-60 km/h vahel sõitma jäädes kusagil 3. käigu kanti end sinna unustamagi ja ei taha kuidagi järgmisele üle minna, gaasipedaaliga „meelitamise“ peale ta annab siiski järele ja sõit muutub vähemalt mõneks ajaks märksa vaiksemaks.

Mis mootori võimsusesse puutub, siis tavaversioonil oli hobujõude 114, nüüd on elektrimootoril 49 ja bensiinil 94, ehk kokku peitub süsteemis 143 hj. Masina kiirendus nullist sajani on põhimudelil 11,8s, hübriidversioonil lüheneb see lausa kahe sekundi võrra ja on ametlikult 10,1. Olemas on ka eraldi nupp selleks, et masin kindlalt elektrimootorile ümber lülitada - näiteks majade vahel sõitmiseks.