Hiina hakkab rajama kosmosesse päikeseelektrijaama, mida saab kasutada ka „viimsepäeva relvana“

Vastavalt eelretsenseeritavas ajakirjas China Space Science and Technology avaldatud ajakohastatud plaanile saadetakse sel aastal teele satelliit, mis testib traadita jõuülekande tehnoloogiat kosmosest maale 400 km kõrguselt, vahendab South China Morning Post.

Teadlased ütlevad, et satelliit muundab päikeseenergia mikrolaineteks või laserkiirteks ja tulistab energiakiirt mitmesugustele sihtmärkidele, sealhulgas Maal asuvatele statsionaarsetele punktidele ja liikuvatele satelliitidele.

Esimene päikeseelektrijaam kosmoses: mis plaan see on?

Uue kava järgi ehitatakse täismahus kosmosepäikeseelektrijaam neljas etapis. Kaks aastat pärast esimest starti saadab programm Maast umbes 36 000 km kaugusele geostatsionaarsele orbiidile veel ühe võimsama satelliidi, et teha täiendavaid katseid.

Aastaks 2050 peaks jaama võimsus kasvama 2 gigavatini, mis on umbes sama palju kui tuumaelektrijaamal, ja kulud langevad majanduslikult taskukohasele tasemele.

Esimese kosmose päikeseelektrijaama loomise probleemid

Teadlased märgivad, et esimese kosmoses asuva päikeseelektrijaama ehitamise tehnoloogilised väljakutsed on enneolematud. Näiteks võimsate mikrolainete edastamiseks suurte vahemaade taha on vaja sadade või isegi tuhandete meetrite pikkust antenni ning igasugune päikesetuule, gravitatsiooni või mootorite liikumine võib oluliselt vähendada ülekande efektiivsust ja täpsust.