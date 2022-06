Teadlased avastasid Linnuteelt üliharuldase ja-kummalise objekti

Esialgsed vaatlused ja uuringud näitavad, et tegemist on akumuleeruva röntgen-millisekundi pulsariga, mida seni on avastatud vaid 18. Esialgsetel andmetel tuvastas objektilt lähtuva röntgenivalguse esmakordselt 7. juunil Jaapani kosmoseagentuuri instrument. Teadlased kogusid 528,6 Hz röntgenimpulsse, mis viitab sellele, et see objekt pöörleb 528,6 korda sekundis.

Mida see tähendab? Kõik pulsarid pole ühesugused. Kõige elementaarsemal tasemel on pulsar teatud tüüpi neutrontäht, mis kujutab endast supernoovaks muutunud surnud massiivse tähe tuuma kokkuvarisemist. Need objektid on väga väikesed ja väga tihedad, mis on pakitud vaid 20 kilomeetrise läbimõõduga sfääriks.

Selleks, et neutrontähte saaks pidada pulsariks, peab see pulseerima. Millisekundilised pulsarid pöörlevad nii kiiresti, et pulseerivad sadu kordi sekundis.

Teatavasti töötavad mõned pulsarid ainult pöörlemise teel, kuid teist tüüpi toiteallikaks on akretsioon ehk kui neutrontäht on teise tähega kaksiksüsteemis, nende orbiidid on nii lähedal, et kaastähest pumbatakse ainet neutrontähele. See materjal saadetakse mööda neutrontähe magnetvälja jooni selle poolustele, kus see langeb pinnale, moodustades kuumad kohad, mis röntgenikiirguses eredalt põlevad.

Mõnel juhul võib akretsiooniprotsess pulsarit keerutada kuni millisekundilise pöörlemiskiiruseni. MAXI J1816-195 näib kuuluvat sellesse haruldasesse kategooriasse.