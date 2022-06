KAART | Miks kattub kõige kurvem alkoholistatistika Vene Impeeriumi 1914. aasta läänepiiriga?

Eestis on tänaseks unustatud, et kõik meie uhked mõisakompleksid -millest suurem osa tänapäeval küll oma kunagisest hiilgusest väga kaugel- on püstitatud kunagi täna viinapõletamisele ja selle müügile Venemaa üüratul turul. Kuid peale põletamise on seda alati manustatud ka kohapeal. Sellest kasvas 19. sajandi lõpus välja mõjukas karskusliikumine, mida vedasid kohalikud arstid ja mitmed Eesti suurkujud, nagu Jaan Tõnisson.