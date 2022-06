Suur osa Vene armees rivis olnud tankidest on hävitatud, kui palju veel Putinil laost võtta on?

Vene armee lahinguväeosades oli enne 24. veebruarit 2500 tanki. Pärast enam kui kolme sõjakuud väidab Ukraina kindralstaap, et Ukrainas on oma otsa leidnud üle 1400 venelaste tanki. Tegemist on väitega, millesse tuleb reservatsioonidega suhtuda, sest näiteks Ukraina kindralstaabi arvud alla tulistatud lennukite ja kopterite kohta on selgelt propagandistlikel eesmärkidel üles blufitud.

Samas kinnitab ukrainlaste ja venelaste kaotuste kohta dokumentaalset tõestust koguv Oryxi blogi, et venelased on Ukrainas juba kaotanud vähemalt 762 tanki. Tõsi, ka ukrainlaste endi kaotused ei ole kergete killast ja Oryxi järgi on kaotatu 192 tanki, neist pooled on peale laskemoona või kütuse lõppemist venelaste kätte langenud. Kuid venelaste suuri kaotusi näitab kas või see, et konservatsioonist on välja võetud iidsed tankid T-62 ja jalaväe lahingumasinad BMP-1, millest Vene armee möödunud kümnendil loobus.