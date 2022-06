FORTE PODCAST | „Iga Ukrainas hävitatud vene tank tähendab, et Eestil on potentsiaalselt tööd vähem!“

Eesti on olnud SKT ja elanikkonna suhte põhjal Ukraina suurimaks abistajaks. Samas on loovutatud ukrainlastele seda, mida endalgi napib: suurtükiväerelvi ja Javelinide moona. Kas Ukraina abistamine käib Eesti riigikaitse nõrgestamise hinnaga? „Pigem on olukord vastupidi. Iga vene tank, iga vene suurtükiväe süsteem, mis Ukrainas hävitatakse, tähendab, et meil on tööd vähem. See kõik on väga hästi tehtud,“ leiab Peeter Tali.