NASA on loonud uurimisrühma seni seletamatute atmosfäärinähtuste uurimiseks

Uurimisrühma juhib astrofüüsik David Spergel, kes on New Yorgi Simonsi fondi president ja varem oli Princetoni ülikooli astrofüüsika osakonna eesotsas.

Töörühm hakkab sügisest uurima juhtumeid, mida ei ole võimalik tuvastada lennukite või teadaolevate loodusnähtustena. Teadlased koguvad esmalt selliste sündmuste kohta olemasolevaid andmeid, et kasutada neid teadusliku mõistmise jaoks. „Meil on juurdepääs suurele hulgale Maa vaatlustele kosmosest – ja see on teadusliku uurimistöö jaoks põhiline. Meil ​​on tööriistad ja meeskond, mis aitavad meil parandada arusaama tundmatust,“ öeldakse teates.