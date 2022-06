Poolakad napsasid Ukrainale relvi müümast tõrkuvate sakslaste nina alt oma ajaloo suurima relvatarnelepingu

Poola peaminister Mateusz Morawiecki teatas, et Poola on sõlminud viimase 30 aasta suurima lepingu relvade tarnimiseks Ukrainale. See seisneb 60 155 mm Krabi iseliikuva haubitsa tarnest, mis on hetkel see relvaliik, millest Ukraina relvajõududel kõige rohkem puudust on. Peale selle näeb leping ette õlaltlastavate rakettide Piorun müüki. Need lähimaa õhutõrjekompleksid töötati välja Nõukogude Igla- 1 põhjal. Lepingusumma on 2,7 miljardit zlotti (umbes 589 miljonit eurot).