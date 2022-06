VIDEO | Granaadiheitja AT4 jättis venelaste parimast soomukist järgi ainult tükid

Video on tehtud juba pärast kohtumist Rootsi granaadiheitjaga ja selles on näha kuidas BMP-3 on muudetud sõna otseses mõttes väikesteks tükkideks. Juhtum leidis aset Zaporižžjas, kus 98. territoriaalkaitse pataljoni sõdurid hävitasid venelaste jalaväe lahingumasina ja tapsid selles viibinud meeskonnaliikmed ja dessandi. Ilmselt läks lask granaadiheitjast läbi soomuki külje ja tabas tornis olevate komandöri ja sihturi all asunud 100-mm kahuri automaatlaadijat, mis viis laskemoonakomplekti ning BMP-3 enda hävimiseni.

BMP-3 on näidanud ennast Ukraina sõjas väga õnnetust küljest. Vene ja Ukraina poolte kaotuste kohta dokumenteeritud tõendeid koguva Oryxi blogi järgi on tänaseks Ukrainas juba hävitatud või ukrainlaste trofeeks sattunud 105 sellist masinat. Enne Vene agressiooni algust oli Vene armeel rivis veidi üle 600 sellise masina, s.t. et Ukrainas on kaotatud juba iga kuues BMP-3 tüüpi jalaväe lahingumasin.

BMP-3e hakati välja töötama juba 1978. aastal, kuid selle esimesed näidised anti Nõukogude armeele prooviks alles 1980ndate lõpus. BMP-3 näidati esimest korda laiemale avalikkusele Moskva 1990. aasta 9. mai paraadil. Seda kasutavad Venemaal ainult valitud eliitväeosad, näiteks 19., 20., 27. ja 136. motolaskurbrigaad, 2. motolaskurdiviis ning väiksemad üksused ja õppekeskused.

Venelaste enda väitel on BMP-3 esisoomus võimeline vastu pidama 30 mm relvade tabamustele, mis on tulnud 200 meetri kauguselt. Katus ja küljed taluvad raske 12,7 mm kuulipilduja tuld samalt kauguselt. Masinat saab varustada lisatavate soomusmoodulite, aktiivse ja dünaamilise kaitsega. Sellega kasvab BMP-3 mass 18,7 tonnilt 22,7 tonnini. Kütusepaagid ja mootor asetsevad lahingumasinal ees, et pakkuda dessandile paremat kaitset.