Tallinna tehnikaülikoolist võib välja kasvada uus startup – valmis sai nutikorsett vildakselgsuse vastu

Tehnikaülikooli mehhaanika- ja elektroonikainseneride, Ida-Tallinna Keskhaigla ja robootikakeskuse AIRE koostöös valminud korsett on varustatud tundlike anduritega, et mõõta selle kandmise aega ja tõhusust, hingamismustrit ning raviharjutuste efektiivsust.

Nii saab ühelt poolt nutikaid meditsiiniabivahendeid kasutada üha rohkem e-tervise süsteemi arendamiseks. Teisalt aga võimaldab see arendada ka nende tootmist – patsiendi digitaalse kaksiku põhjal saab näiteks 3D-printida uue personaalse ravikorseti, arvestades varasemat raviefekti, et vastavalt kas korrigeerivaid jõudusid suurendada või vähendada.

„Ravikorsett on personaalne, aga arendamisel oleme lähtunud sellest, et seda oleks odav toota ja patsiendile või tervisekassale oleks see ka kokkvõttes senisest lahendusest odavam,“ ütles Tauno Otto Fortele.

Ta märkis, et ITK Taastusravikliinikul on oma tootmisüksus, mis valmistab proteese ja muid abivahendeid. „Samas sobiks selline väiketootmine näiteks start-upile, mida püüame ka projekti meeskonnast välja kasvatada.“

Ida-Tallinna Keskhaigla lülisambakirurgia arst Ragne Riimu sõnul on laste ravis on oluline tagasiside – kinnitus, et patsiendid on olnud tublid ja kannavad korsetti õigesti. Ning kui midagi on valesti, saavad arstid kiiresti teha ravis muudatusi.