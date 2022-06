Teadlased avastasid Egiptusest kummalise dinosauruseliigi, kelle koon on sarnane buldogi omaga

Mansoura teadlased märgivad, et leitud säilmed kuulusid umbes 98 miljonit aastat tagasi elanud dinosaurusele. Need dinosaurused elasid kriidiajastul (dinosauruste ajastu lõpuperiood Maal) lõunapoolse superkontinendi Gondwana territooriumil.

Abelisauriidid on keratosauruste rühma teropod-dinosauruste sugukond. Praegu on nende fossiilseid säilmeid leitud Aafrikast ja Lõuna-Ameerikast, aga ka Indiast ja Madagaskarilt, kuid hambaid on leitud isegi Portugalist ja Prantsusmaalt.