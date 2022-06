Meditsiiniline kurioosum: hiinlase ekseem osutus hoopis naha alla kinni jäänud rööviku harjasteks

50-aastane mees pöördus arsti poole, kaevates nahapunetust, tugevat löövet ja valu vasaku randme piirkonnas. Alguses oletasid arstid, et patsiendil on ekseem, kuid steroidsalvide ja antihistamiinikumide kasutamine ei aidanud ning viis kuud hiljem tuli patsient tagasi. Nahabiopsia näitas, et koed sisaldasid ainulaadseid kuldsete seintega õõnsaid struktuure, mille ümber kogunesid leukotsüüdid.