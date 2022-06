Ege-Ly Petermann programmist „Talendid Tartusse!“: soovitan siiralt see teekond ette võtta

Programmi „Talendid Tartusse!“ on oodatud noored, kes on äsja lõpetanud gümnaasiumi ja astunud Tartu Ülikooli ning paistnud silma olümpiaadidel või saavutanud suurepärased tulemused riigieksamitel või ülikooli akadeemilises testis. Programmi pääsenud saavad valida ettevõtlus-, teadus- või noore õpetaja projekti vahel. Ege-Ly valis just viimase, et arendada oma õpetamisoskusi.

Ege-Ly on pärit Lääne-Virumaalt ja lõpetanud Väike-Maarja Gümnaasiumi. Edasiõppimiseks valis ta Tartu Ülikooli, sest see oli olnud tema unistus. „Eestis on palju ägedaid kõrgkoole, aga Tartu Ülikool tõmbas mind oma maine ja ajaloo pärast.“ Tartu poole kallutas teda ka see, et tegu on tõelise tudengilinnaga.

Huviringi korraldamine on Ege-Ly lemmikosa programmis. „See on võimas kogemus! Noored on lihtsalt nii toredad ja avatud.“ Ta naudib vahetuid kohtumisi õpilastega ning omavahelist suhtlust ja ideede põrgatamist. „Tore on olnud kuulata nende pisut isiklikumaid lugusid, mida nad on julgenud huviringiteemade käsitlemise käigus jagada. See tähendab, et noored on valmis end avama ja tunnevad end tunnis piisavalt mugavalt,“ on Ege-Lyl hea meel. Üks tema sihte ongi ju õpilasi julgustada ja suunata neid sügavamalt kaasa mõtlema.

Tartu Ülikool avab tudengile kõik uksed

Ege-Ly kutsub noori, kes tahavad ülikooli kõrvalt veel midagi huvitavat teha, programmi kandideerima. „Soovitan täiesti siiralt teistel tudengitel see teekond ette võtta. See on võimalus saada uusi teadmisi ja suhelda vahvate inimestega,“ teab ta. Noore õpetaja projekt on tema hinnangul väga huvitav võimalus end toetavas keskkonnas proovile panna. Kuigi üliõpilased korraldavad huviringi ise, ei ole nad üksi, sest neil on tugev seljatagune olemas. „Minu kogemus on olnud hästi soe: sügisel toetas meid mitu õppejõudu ja teaduskool on meie jaoks alati olemas.“

„Kõik võimalused on olemas, ainult võta, mine ja tee!“

Ege-Ly on tänulik, et talle on antud võimalus huviringi juhendada. „Tundide sisu on tihedalt seotud minu erialaga, mistõttu saan varem läbitud materjali uuesti meelde tuletada ja see aitab seda paremini kinnistada. Psühholoogias ei ole õpingute alguses niivõrd palju praktikavõimalusi, sest enne kutse omandamist ei saa ametlikult psühholoogina töötada ega inimesi nõustada.“ Huviring aga annab võimaluse ülikoolis õpitut päris elus kasutada.

Tartu Ülikoolis on üliõpilastel head valikuvõimalused enda arendamiseks ja üliõpilastele on avatud kõik uksed: stipendiumid välismaal õppimiseks, tudengiorganisatsioonid, koolitused ... „Kõik võimalused on olemas, ainult võta, mine ja tee!“ kiidab Ege-Ly. Samas hindab ta ka valikuvabadust – et saab ise uurida ja otsustada, milline tee kõige enam sobib.

Noortele, kel on ülikooli astumine sel kevadel ees, annab Ege-Ly soovituse võtta vabamalt. Ta teab omast kogemusest, et aeg erialavaliku langetamisest kuni esimese loenguni on küllaltki stressirohke. Eriala valimisel soovitab ta pidada silmas seda, mis ennast huvitab. „See tasub ära, kui valid valdkonna, mis kõnetab. Kui esimest korda sisse ei saa, võib alati uuesti proovida, või vastupidi, eriala on võimalik vahetada ja ka see on okei,“ julgustab Ege-Ly. „Väike närvikõdi on hea, sest see näitab, et tegu on oluliste otsustega, aga lõpuks kõik sujub ja läheb hästi!“

Olulised kuupäevad Tartu Ülikooli kandideerimisel Avalduste esitamine eestikeelsesse esimese astme õppesse kestab 13.–29. juunini Avalduste esitamine eestikeelsesse magistriõppesse juba käib ja kestab kuni 29. juunini

Sisseastumiseksamid ja hindamine kestavad 1.–10. juulini ning tulemused selguvad hiljemalt 11. juulil

Esimesed vastuvõtuotsused edastatakse kandidaatidele 12. juulil Rohkem infot: https://ut.ee/et/sisseastumine-ja-ope Loe rohkem ka programmist „Talendid Tartusse!“ ja esita oma kandideerimisavaldus hiljemalt 24. juulil.