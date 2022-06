Facebook käivitas täna Eestis uue mänguteenuse Gaming

Seni oli Facebook Gaming kättesaadav vaid USAs. See on voogesituse platvorm, kus on võimalik mängida veebi- ja pilvepõhiseid videomänge ja kus ühiste huvidega mängude loojad ja nende kogukonnad saavad olla ühenduses läbi erinevate fännigruppide ning mängida koos reaalajas või vaadata oma lemmikmängurite sisu tagantjärele lühivideote ja täispikkade striimide näol. Alates 2020. aasta detsembrist on platvormil pilvepõhiseid mänge mänginud üle 1,5 miljoni inimese kuus.

Lisaks võimaldab Facebook Gaming ka valitud kasutajate mängitud mänge tagantjärele voogesitada. Viimaste andmete kohaselt kasutab Facebook Gaming keskkonda kuus üle 900 miljoni inimese ning umbes 230 miljonit on aktiivselt seotud sadade tuhandete teemagruppidega. Teenus võimaldab mänge mängida pilvepõhiselt, ilma neid alla laadimata või installimata.

Facebooki juht Mark Zuckerberg teatas, et saab Crayta abil saab Gaming keskkonnas luua ja testida oma mänge koos teiste kasutajatega üle maailma. Platvormi on tema sõnul väga lihtne kasutada ning see muudab mängude üheskoos arendamise protsessi põnevamaks kui kunagi varem.

„Üks asi, mis mulle selle juures väga meeldib, on see, et platvorm võimaldab kujundada uut videomängu või mängimiseks mõeldud privaatruumi ka juba olemasoleva ruumi ja mängu seest,“ sõnas Zuckerberg.

Crayta koosneb tuhandetest kasutajate loodud mängudest ja virtuaalmaailmadest ning mida ei pea kasutamiseks alla laadima ega ka installeerima, lansseeritakse täna tasuta pilvepõhise mängude voogesituse platvormina Facebook Gaming keskkonnas. Crayta võimaldab kasutajatel koos sõpradega testida uusimaid mänge ning luua nullist ka enda omi.