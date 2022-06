Sood ja rabad kaubaks: pool Eestis kaevandatavast turbast veetakse töötlemata kujul välismaale

Eesti on Euroopa Liidus vähemalt ühes vaieldamatu liider: mitte ükski teine liikmesriik ei ekspordi sellises mahus turvast. Ühtlasi on tõsiasi see, et välismaale - kõige enam Hollandisse ja Hiinasse - müüdavast turbast ligi pool on ilma igasuguse väärindamiseta – nii, nagu see maast üles kaevatakse.