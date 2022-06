Sony näitas ilmavalgust kolmele uuele kaasaskantavale kõlarile

Tootja teatel on uued mudelid varustatud X-Balanced kõlarielemendiga, mis toob kuulajateni kvaliteetse ning laiaulatusliku heli ja sügava bassi.

Mudelite XE300 ja XE200 soovitatav asend on vertikaalne (Line-Shape difuusori eelised tulevat nii kõige paremini välja), ent kõlareid saab paigutada ka horisontaalselt, et Sony Music Centeri äpiga stereoheli tekitada.

Kolm uudismudelit on varustatud Party Connectiga, mis tähendab, et kokku saab ühendada kuni 100 ühilduvat juhtmevaba kõlarit ja sünkroniseerida muusika võimsa heli saavutamiseks. Stereo Pair abil saab juhtmevabalt ühendada kaks kõlarit.

Kõik kolm kõlarit on disainitud võimalikult kaasaskantavaks, XG300-l on seejuures sissetõmmatav käepide., XE200-l on ka käepärane rihm kõlari hõlpsaks transportimiseks.