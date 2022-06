VIDEO | Venelased annavad Ida-Ukrainas Norra abina saadetud M109 haubitsate pihta turmtuld

Vene kaitseministeerium avaldas 7. juunil videokaadrid sellest, kuidas hiljuti Ukrainasse jõudnud M109 iseliikuvad haubitsad jäävad venelaste reaktiivsuurtükiväe tule alla. Videos on näha, kuidas BM-27 Uragani tulistatud 9M27K1-tüüpi kassettmoon langeb ukrainlaste kolme M109 haubitsa pihta.

Video põhjal on raske hinnata ukrainlaste kaotusi, kuid on näha, kuidas üks kolmest sõjamasinast põlema läheb. Tõenäoliselt olid ülejäänud kahe M109 kahjustused siiski kerged.

Norra annetas Ukrainale 20 M109A3GN haubitsat. Need jõudsid Ukrainasse mõne nädala eest. Ukrainlased ise hindavad M109 haubitsaid kõrgemalt kui Nõukogude-päritolu suurtükke. Ukraina sõjaväelased kinnitavad, et selle tüübi peale on võimalik sõdureid ümber õpetada mõne nädalaga.