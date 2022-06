Kas Iisrael võib sõja korral jätta Eesti uusimad relvad "kuivale"? Laanet: seda ei ole vaja karta

Ukrainale relvaabi andmise on muutnud keerulisemaks asjaolu, et Iisrael, kes on üks maailma juhtivaid relvatootjaid ja -arendajaid, on alates 24. veebruarist, kui Venemaa tungis Ukrainasse, blokeerinud Iisraeli päritolu või komponente sisaldava, aga ka litsentsi alusel toodetud relvade andmise Ukrainale. Iisraeli võimud vetostasid hiljuti näiteks tankitõrjekomplekside Spike tarned Ukrainale. Spike'i toodetakse litsentsi alusel Saksamaal ning kuna USA-l on tekkinud juba probleemid Javelinide moona tarnetega, siis oli USA huvitatud, et Saksamaa annaks Ukrainale Javelini karakteristikaga võrreldavaid tankitõrjekomplekse Spike.