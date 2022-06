Käivitus suurejooneline projekt: Vääna jõgi muudetakse 40 kilomeetri pikkuses kanuutatavaks

Valla arendusjuht Kati Oolo ütles Fortele, et projekti kogumaksumus ligi 240 000 eurot, millest riikliku toetuse osa moodustab 140 000. Tänaseks on projektile antud taotlemisõigus ehk tehtud eelotsus, põhitaotluse esitab vald kuue kuu jooksul koos valminud projektlahendusega.

Tema sõnul on algusest peale projekti kaasatud kanuu- ja matkaradade entusiastid, kellel jõgede seisukorrast hea ülevaade - nende teadmised ja sisend on projekti õnnestumisele oluliselt kaasa aidanud.

„Projekteerimine on algusfaasis, mistõttu suuremad väljakutsed ootavad alles ees. Suurt rolli mängib keskkonnaamet, kes siis vastava sisendi lubatud tegevuste osas annab - on selleks kopratammide või vette kukkunud puude eemaldamine,“ märkis Oolo.

Tulevikus kindlaid kanuuteenuse pakkujaid vald ei eelistata. „Jõgi on avalik veekogu ja projektiga muudame selle sõidetavaks igale huvilisele, on see siis mõni ettevõtja või supilauaga üksiküritaja,“ kinnitas Oolo.

Valla arendusinimesed koos kohalike ettevõtjate ja entusiastidega julgevad lubada, et 2023. aasta kevadeks on Vääna jõgi puhastatud ja igasugused veesõidud võimalikud.

„Jõgi on täna tõesti raskesti läbitav, aga looduskaunite kallastega. Ma ei osanud varem arvatagi, kui ilusad vaated seal on,“ nentis arendusjuht ja märkis, et Vääna jõel on väga erineva iseloomuga lõike - on rahulikke, kus saab ka madalama veega läbi, mõnes kohas on ka kärestikulist voolu, kallastel on näha liivakivi paljandeid ja metsikut loodust.