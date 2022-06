League of Legends’ist inspireeritud mängurimonitor – väga hea nišitoode, aga mitte vanematele arvutitele

Sain monitori testida umbes kuu aega, monitoril oli väga palju positiivseid külgi ja tagasiside ka teistelt kuvarit proovinud inimestelt oli enamjaolt positiivne. AG275QXL on väga kasutajasõbralik ja lihtne kokku panna, üldine kasutusmugavus ja seadete sättimine on tänu kaasa pandud puldile väga lihtne. Eriti meeldis mulle ka monitori esialgse kokku panemise lihtsus ja kiirus. Monitori jalg, mis varustatud seadistatavate RGB-tuledega, on veidi liiga suur ja võib tavasuuruses monitorijalaga harjunud inimestele lauale mahutamisega probleeme tekitada. Ka mulle jäi see pisut ette, kuid lahendus sai leitud. Monitor ise on väga hea nii tehniliste näitajate poolest kui praktikas. 27-tolline QHD ehk 2560×1440 resolutsiooniga IPS-paneeliga ekraan sobib mänguritele paremini kui VA-paneel. Värskendussagedus on kuni 170 Hz, reageerimiskiirus 1 ms (grey-to-grey), kontrast 1000:1. Olemas on nii AMD FreeSynci kui teoorias ka Nvidia G-Synci võimekus.

Pikslitihedus ja värvid on vägagi head ning värviseadeid ei pea kusagil kolmandas rakenduses puutuma. Monitori enda seadeid oli ka väga lihtne muuta ja kasutajaliideses on kõik väga arusaadavalt tähistatud ja kategoriseeritud. Monitoril on ka oma “LoL-mode”, mille tööle saamise välja nuputamiseks läks natuke aega.



Tegu on pildirežiimiga, mille loomisel on aidanud Riot Gamesi insenerid – mitmed seaded kohaldatakse täpselt League of Legendsi mängimiseks sobivaks. Pilt muudetakse selgemaks ja heledamaks, kõige suurem pluss on pildikvaliteeti parandav “picture enhance“, mis muudab mängu sujuvamaks ja ei võta graafikakaardilt selleks lisajõudu.



LoL-ist mõjutatud on ka disain ning helid – näiteks monitori käivitades ja välja lülitades mängitav helijupp. Disainist rääkides – LoL-i mängumaailmas kannab tehnoloogia ja võlukunsti sümbioos nime Hextech ning selle visuaalid on mõjutanud ka monitori disaini ning omased nurgelised mustrid katavad monitori tagakülge ja jalga, jõudes ka esiküljele.



Negatiivseid külgi eriti polegi – lisaks mainitud suurele monitorijalale ei tundunud RGB kasutajaprofiilid näiteks õigesti töötavat ning valgus oli vaid kuldne. Ma ei usu, et see nii mõeldud oli. Ka LoL-mode tundus vahepeal töötavat ja vahel mitte.



Kuna soovituslik jaehind Eestis on samaväärsete monitoridega võrreldes pisut kõrgem 540€, jääbki üle endalt küsida – kas selgelt mänguritele suunatud disain meeldib? Kas LoL-mode saaks ka päriselt rakendust või oleks nišifunktsioon? Ja kas 170 Hz on piisav, või oled nii võimeka arvuti omanik ja konkurentsialdis, et tahaksid suuremat kaadrisagedust? Sest suuri miinuseid sihtotstarbelise kasutuse korral ei paista.