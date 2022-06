TÄNA OTSE: Interneti päev 2022 algusega kell 10 - Raag, Saks, Sikkut, Viik jt!

Juba seitsmendat korda toimuva Interneti Päeva tunnuslauseks on seekord „Internet – jutt või asi?” ning teemadeks Ukraina sõja ning EL digipoliitikaga seotud küsimused. Kolmest arutelupaneelist koosneva konverentsi idee on kokku tuua Eesti internetikogukonna huvilised, et arutada ja anda oma panus Eesti interneti arengutele. Üritus toimub virtuaalselt.