Mõtle kaasa: Interneti Päev 2022 toimub homme otseülekande vahendusel!

Kell 10.10 - 11.00 | Näed, aga ei usu – miks Venemaal elav inimene end ise avatud internetist välja lülitas?

Kuigi Venemaa ähvardas end muu maailma internetist terviklikult välja lülitada, siis siiani seda juhtunud ei ole. Samas võib öelda, et Venemaal elav inimene lülitas end avatud internetist hoopis ise välja. Miks sealsed inimesed usuvad oma riigi propagandat nii palju rohkem, et kogu muu maailma (veel lahtiolevate) kanalite kaudu edastuvad uudised ja pildid mitte mingil moel laiemalt rahva teadvusesse ei jõua? Teisisõnu - mis toimub karu peas? Hea küll, kui vanemad inimesed vaatavad valdavalt telepilti, siis kuidas on noortega? Kas see on esimene kord kui propaganda jõud on suurem avatud internetist?



Mati Heidmets, psühholoog

Jüri Nikolajev, ERRi ajakirjanik

Ilmar Raag, reservohvitser

Modereerib Henrik Roonemaa



11.10 - 12.00 | Eesti võime EL digitaalpoliitika kujundamisele kaasa rääkida

Kuidas sünnib Eesti seisukoht erinevate Euroopa Liidu digipoliitika algatuste suhtes? Olgu selleks siis EL digitaalne identiteet või EL digitaalne suveräänsus. Kuidas üldisemalt hoida ära kaheldavaid ideid EL-s digivallas? Ja miks tehakse Euroopa Liidus näiteks selliseid otsuseid nagu küpsiste kasutamine jms?



Linnar Viik, IT-visionäär

Keit Kasemets, EL asjade ekspert, Poliitikaguru saatejuht

Siim Sikkut, digiekspert

Modereerib Henrik Roonemaa



12.10 - 13.00 | Kas vaenuliku mõjutustegevuse vastu on vaktsiini?

Kuidas sünnib infopraktikute teadmine (ning seejärel siis ka meie) sellest, mis Venemaa sõjas Ukraina vastu tegelikult igapäevaselt toimub? Kui palju jääb seda tööd tehes silma erinevate poolte mõjutustegevus ning kas töö käigus on tekkinud mingeid üldistusi, mille varal valeinfot hõlpsalt ära tunda? Kuidas informatsiooni läbi töötada ja mida teha selleks, et mitte ise vaenuliku mõjutustegevuse ohvriks langeda? Ning kui palju nad teadvustavad, et oma infovooga mõjutavad viisil või teisel ka paratamatult oma lugejaid? Ehk infopraktikud infoleidmise missioonil - mis tegelikult toimub?



Igor Taro, sõjareporter

Rainer Saks, julgeolekuekspert

Modereerib Henrik Roonemaa



Kui Sul on Interneti Päeva panelistidele teemadega seotud küsimusi, saada need palun Interneti Päeva kodulehe kaudu – SIIN | Osalejate tutvustuse ning lisainfo leiab ürituse lehelt. Interneti Päev 2022 on eesti keeles ning osalejatele tasuta. Jälgi sündmust Twitteris #ipäev, @Eesti_Internet ning Facebookis @eestiinternet.