FORTE PODCAST | Härma ja Kadai: kahe kuu pärast on domineeriva Eestis omikroni uued tüved ja haigestumine hakkab taas kasvama

„Vaadates praegust tüvede olukorda, mis meil Euroopas ja nüüd ka juba vaikselt Eestis kanda on kinnitamas, siis BA.5 ja ka BA.4 [omikroni uued murettekitavad alamliinid – toim.] vaikselt tulevad ja me ennustame, et kahe kuu pärast on nad domineerivad ja haigestumine hakkab Eestis taas kasvama,“ ütles saates terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.