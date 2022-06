FOTOD | Ameerika teadlastel õnnestus taastada esimesena indiaanlaste poolt tapetud kolonisti välimus

Täiendavad tõendid selle kohta, et see poiss suri varsti pärast Virginiasse saabumist, pärinesid isotoopide analüüsist. Stabiilsed isotoobid tema luudes viitasid brittidele omasele nisul põhinevale dieedile. Hambakivist saadud tillukesed taimeosakesed näitavad aga, et Virginia mais ilmus noormehe toidulauale vahetult enne tema surma. Kõik see räägib hiljutisest saabumisest Uude Maailma.