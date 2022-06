Moskvitši tulevik ja Lada minevik ehk segadus Renault’ endiste tehastega

AvtoVAZ puhul on Renault’l tehase tagasiostuõigus 6 aastat, kuid sellega müügilepingu knihvid ei piirdu, nii näiteks kohustub Renault tagama AvtoVAZ tehases tootmiseks vajalike komponentide olemasolu Venemaa jaoks “sõbralike riikide” käest. Togliattis pidi jätkuma autode valmistamine vanaviisi – selle väikese erinevusega, et Renault’ embleem (Dacia kaubamärki Venemaal ei tunta) asendub Lada omaga. Kuskohast komponendid tulema hakkavad, me ei tea, aga eks ajapikku selgub (ja see on juba Renault’ probleem).



Enne Ukraina sõda valmistati Togliattis lisaks AvtoVAZ omatoodangule veel Dusterit ning teise põlvkonna Loganit ja Sanderot. Värskete omanike käe all kavatseti seal jätkata platvormil B0 põhinevate autode tootmist: samal platvormil baseeruvad Lada XRAY ja Lada Largus ning ka teise põlvkonna Renault Logan ja Sandero pidid kõik tehaseväravatest välja veerema edaspidi Lada kaubamärgi all.



Asjad on aga iga nädalaga halvemaks läinud ning kuigi veel mõned kuud tagasi valmistuti uuel, CMF-B platvormil põhineva Logani ja Sandero tootmiseks, on tänaseks ka siiani toodetud kahe mudeliga lõpp. 27. mail veeres Togliattis liinilt maha viimane Renault’ embleemiga sõiduk ja vähemalt esialgu pole naasmist loota. Tõsise küsimärgi all on ka Dusteri jätkamine Lada nime all. Kas ja millal see juhtub, näitab aeg.



Moskvas on asjad teistmoodi